Anna è morta di Covid a 29 anni: "Una ragazza speciale, non è giusto"

Mentre la nonna è ricoverata in ospedale, dove lotta per la vita contro il Covid, lei, la nipote, è morta proprio a seguito del virus Sars-Cov2 all’età di 29 anni. E’ stato un colpo per tutta la comunità. Lei, Anna Scardigno di Molfetta, è tra le vittime più giovani non solo della Puglia, ma anche d’Italia. Da qui lo sfogo che l’altro giorno il sindaco della cittadina barese ha voluto affidare a Facebook: “Non è giusto. In questa battaglia lunga un anno, la nostra comunità molfettese, ha pianto per le storie infrante di coloro che hanno perso la sfida con il virus. Per qualche ragione, però, abbiamo preferito costruire l'alibi che, in fondo, è qualcosa che colpisce gli altri, gli anziani, gli ammalati. Ma la realtà, è un'altra ed è giunto il momento che nessuno, proprio nessuno, si senta al riparo. Se vogliamo vincere questa battaglia, lo dobbiamo fare insieme e l'unica arma di cui disponiamo è la responsabilità di ognuno. E non mi stancherò mai di ripeterlo".

Dunque il primo cittadino Tommaso Minervini, esprime dolore e usa quella sofferenza per ricordare a tutti come ormai il Coronavirus non guardi più in faccia a nessuno e come questa cosa debba richiamare tutti alla responsabilità. Il lutto ha choccato anche l’ambiente sportivo, tanto che anche la squadra di calcio della città ha giocato col lutto al braccio nel fine settimana proprio per ricordare Anna.

Come riporta anche BariToday, Anna è stata omaggiata soprattutto sui social che, in un mondo in cui i funerali sono vietati, diventa il luogo simbolo dove piangere una persona scomparsa. Così amici e parenti ricordano Anna su Facebook con tanti messaggi di cordoglio: "Cara amica mia, non posso credere che tu sia andata via cosi all'improvviso non dovevi andare così giovane meritavi di vivere la tua vita come lo hai sempre fatto, sempre allegra e sorridente, eri una ragazza affettuosa e tutti ti volevano bene per questo". "Non ci credo ancora pregavo che ce l'avresti fatta, mancherai a tutti amica mia riposa in pace piccolo angioletto". E ancora: "Pensavo e speravo che ti saresti potuta riprendere sei stata un'amica e una ragazza davvero speciale, non voglio ancora crederci". "Ora sei l’angelo più bello e risplendi con il tuo meraviglioso sorriso, riposa in pace piccola".