Ragazza accoltellata in casa: è grave

Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata in casa e ora è in ospedale in gravi condizioni. L'aggressione è accaduta nella notte tra lunedì e martedì a Belpasso, in provincia di Catania.

Come riporta CataniaToday, a ferire la giovane sarebbe stato un 29enne che è stato fermato dai carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, l'indagato avrebbe avuto in passato una relazione con la ragazza. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite nell'abitazione della vittima.

La 24enne è ricoverata nel reparto Terapia intensiva del Policlinico di Catania con prognosi riservata.