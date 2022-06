Ragazzino di 14 anni accoltellato in strada: è grave

Un ragazzino di nemmeno 15 anni è stato accoltellato al culmine di una lite con un coetaneo intorno alle 20 in viale Giulio Cesare, a Roma nel quartiere Prati, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto. Il 14enne, capoverdiano, ha riportato una ferita profonda al braccio ed è stato trasportato in codice rosso al Bambin Gesù.

Dalle prime informazioni sembra che la lite sia scaturita per futili motivi. Sull'aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e la Squadra mobile della Capitale. Rintracciato dalla polizia il presunto aggressore: fuggito subito dopo i fatti, è un 16enne, anche lui capoverdiano come la vittima. Il ragazzo sarà denunciato per lesioni gravi.