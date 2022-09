Aggredita da due cani: 17enne salvata dai passanti, morto il cagnolino che teneva al guinzaglio

Lei se l’è cavata con escoriazioni e ferite alle braccia e alla gambe mentre il suo cagnolino, un pinscher di 5 anni, non ce l’ha fatta. Una diciassettenne è stata aggredita da due cani in viale Michelangelo, all’altezza di via Leonardo Da Vinci. "E’ sotto choc per il suo amico a quattro zampe. Quando è stata assalita ha preso in braccio e ha provato a proteggerlo ma non è stato possibile salvarlo", racconta un familiare a PalermoToday.

A ricostruire l’episodio è il nonno della ragazza: "Stava passeggiando con il suo cane quando ha visto sbucare due animali, due esemplari di cane corso, che sono fuggiti da una villa. Se non fosse stato per alcune persone, gli occupanti abusivi della scuola che c’è lì vicino, forse sarebbe finita peggio. Le hanno aperto il cancello e l'hanno fatta entrare per darle rifugio".

A quel punto la ragazza è riuscita a mettersi in contatto con i familiari che l’hanno raggiunta e portata a Villa Sofia prima di spostarsi, dopo un’ora di attesa, al pronto soccorso del Cervello dov'è entrata in codice verde. I medici che l’hanno visitata le hanno riscontrato alcune lievi ferite penetranti e lacerazioni giudicate guaribili in 6 giorni.

"Mio genero si è messo in contatto con i padroni dei cani - spiega ancora il nonno della ragazza - che vivono in un villino. Sostenevano che qualcuno avesse forzato il cancello. Si sono limitati a dire: 'Se volete vi compro un altro cane'. E se invece fosse morta la mia 'picciridda', mi avrebbero comprato un’altra nipote?". L’episodio è stato denunciato in caserma ai carabinieri.