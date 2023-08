Ragazza 21enne massacrata di botte in spiaggia: caccia all’aggressore

Ricoverata in ospedale la ragazza di 21 anni originaria dell'Est Europa aggredita nella notte in spiaggia a Rivazzurra di Rimini. È stata trovata poco prima dell'alba da un vigilante: era sotto choc, con evidenti segni di percosse. Sulla spiaggia si sono precipitati gli agenti e i sanitari con questi ultimi che, dopo aver curato le ferite, l'hanno trasportata d'urgenza in pronto soccorso, dove è stata sedata.

La squadra mobile della questura di Rimini sta cercando testimoni e video di sorveglianza per far luce sull’accaduto. La 21enne, a causa del suo stato non sarebbe in grado di rispondere alle domande degli inquirenti ma non è da escludere che oltre alle percosse sia sta anche stuprata.

