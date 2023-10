Ragazza di 17 anni precipita da un palazzo e muore

Una ragazza di 17 anni è morta oggi, 4 ottobre, a Milano precipitando dalla finestra di un palazzo. La tragedia si è consumata in via Amadeo poco dopo le 7.30. Come spiega MilanoToday, lo stabile dal quale è caduta la ragazza si trova difronte a una scuola e la zona a quell'ora iniziava ad affollarsi di studenti.

Sul posto è intervenuto il 118, ma i soccorritori hanno potuto soltanto dichiarare il decesso della 17enne. Le indagini sono affidate alla polizia. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e l'ipotesi più verosimile è che si sia trattato di un gesto volontario.