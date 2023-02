Si sporge dalla finestra per un selfie: ragazzina precipita dal terzo piano

Una ragazzina di 15 anni è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto pediatrico del Civile di Brescia, dopo essere precipitata da una finestra al terzo piano di una palazzina di Prevalle. Il fatto è avvenuto verso le 14.30 di ieri, giovedì 9 febbraio. Stando a quanto accertato finora dai carabinieri di Nuvolento, pare si sia trattato di un incidente.

La 15enne si sarebbe infatti sporta per scattare un selfie e avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio, finendo per schiantarsi nel giardino sottostante, che per fortuna ha attutito l'impatto. In quell'istante c'erano a casa la madre e i suoi fratelli: sentite le urla, hanno subito dato l'allarme.

La giovane avrebbe riportato un trauma cranico e serie lesioni alla gambe. È stata soccorsa dall'eliambulanza, non sembra essere in pericolo di vita.