Ragazza di 24 anni viene raggiunta e trafitta da un proiettile mentre è in casa

Una ragazza di 24 anni è stata colpita da un proiettile mentre era in casa, a Napoli, ed è rimasta gravemente ferita al torace. Il fatto è accaduto nella notte. La giovane è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove i medici le hanno riscontrato anche una frattura alla scapola destra. Ora è ricoverata con prognosi riservata, ma secondo i sanitari non è in pericolo di vita. In ospedale sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Montecalvario. Giallo sull'autore degli spari. Sull'episodio trapelano per ora pochi dettagli. Le indagini su quanto accaduto sono affidate proprio alla polizia.