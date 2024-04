Presa a calci dal fidanzato, ragazza perde il bambino che portava in grembo

Presa a botte dal fidanzato, ha perso il bimbo che portava in grembo. Un incubo per una ragazza di 23 anni di Ostia (Roma) che, dopo l'ultima aggressione subita, è fuggita in strada e ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla polizia, permettendo così alla procura e agli agenti del X distretto del Lido di arrestare il suo fidanzato, un 29enne cileno. Claudia, nome di fantasia della giovane, in lacrime è scappata in strada, lo scorso 22 febbraio, mettendosi a correre sul lungomare Paolo Toscanelli. È riuscita a chiedere aiuto e, dopo una chiamata al numero unico per le emergenze, una volante dei poliziotti di Ostia è intervenuta sul posto e l'ha soccorsa, scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday.

Claudia si è confidata con gli agenti, dicendo che stava scappando dal fidanzato che la picchiava. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che l'ha portata all'ospedale Grassi di Ostia. I medici hanno subito capito la dimensione della situazione: il fidanzato l'aveva colpita ripetutamente in diverse parti del corpo, anche con un calcio all'addome, nonostante fosse a conoscenza che Claudia era in stato interessante da circa tre mesi. Dopo gli accertamenti sanitari effettuati, si è appurato che la 23enne, in seguito a quell'ultima aggressione, è stata costretta a subire un'interruzione della gravidanza, perdendo così il bambino che portava in grembo.

La ragazza, nonostante lo choc, ha raccontato ai poliziotti che l'uomo aveva già avuto in altre occasioni questo tipo di atteggiamento, maltrattandola sia verbalmente che fisicamente, tanto da indurla in uno stato d'ansia notevole, provocando così un cambio di abitudini nel suo normale stile di vita. Dopo una serie di indagini, il 29 marzo scorso il fidanzato della 23enne è stato bloccato a Ostia e portato nel carcere di Regina Coeli.