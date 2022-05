Una ragazza di 29 anni è stata investita e uccisa da un'auto a Verona. La giovane, che passeggiava con un amico su un marciapiede, vicino a Porta Vescovo, è stata colpita in pieno ed è deceduta all'istante, intorno alle 5.30 di domenica mattina. Il conducente, un 26enne, sarebbe fuggito dopo l'incidente senza prestare i soccorsi, secondo quanto riporta l'Ansa. L'uomo è stato intercettato e fermato poco dopo da una pattuglia della polizia locale, nei pressi di una discoteca. Si attendono gli esiti degli accertamenti sul suo stato psicofisico.

Ragazza investita e uccisa mentre passeggia con un amico a Verona

Da una prima ricostruzione, sembra che l'auto abbia sbandato finendo per investire la ragazza di 29 anni, marocchina residente in città. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto: la giovane è spirata poco dopo il loro arrivo. Sono in corso gli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente dell'auto e la polizia giudiziaria sta visionando i filmati delle telecamere in zona.

Sono state avvisate le autorità consolari marocchine per l'avviso ai familiari del decesso della giovane.