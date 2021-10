Ragazza di 19 anni morta in un incidente in quad

Tragedia in Grecia, dove una ragazza di diciannove anni di Milano è morta sul colpo a causa di un incidente in quad. La giovane si trovava in vacanza con il fidanzato, rimasto ferito. I due stavano viaggiando sul quad che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Non ci sono ancora notizie precise sulla dinamica.

Il ragazzo, ricoverato in ospedale, per il momento non ha fornito indicazioni dettagliate. Ma sembra che la ragazza, caduta a terra a causa del ribaltamento, sia stata investita dal mezzo 'impazzito'.

Le forze dell'ordine attendono ora di sentire il ragazzo in modo approfondito.