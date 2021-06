Cede lucernario su un terrazzo: ragazza di 16 anni precipita dal nono piano e muore

È successo a Bari, nel quartiere Madonnella. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un incidente. Il magistrato ha disposto il sequestro del terrazzo per le verifiche tecniche

Una ragazza di 16 anni è morta a Bari poco prima delle 22 di ieri dopo essere precipitata dal terrazzo del palazzo di 9 piani dove abitava: l'episodio si è verificato nel quartiere Madonnella, in un condominio di via Di Vagno. Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale che ha effettuato i primi rilievi.

Bari, morta una ragazza di 16 anni: aperta un'inchiesta

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un incidente poiché la giovane sarebbe precipitata a seguito della rottura del lucernario che stava calpestando. La dinamica però è ancora tutta da chiarire. La procura di Bari ha disposto il sequestro del terrazzo per le verifiche tecniche e aprirà un fascicolo di inchiesta per accertare dinamiche ed eventuali responsabilità dopo aver ricevuto una prima informativa sull'accaduto.