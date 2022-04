Tragedia sul lavoro: giovane postina muore a 29 anni

È morta la ragazza di ventinove anni rimasta vittima giovedì mattina di un grave incidente a Mariano Comense, in provincia di Como. La giovane, che lavorava come postina, si è scontrata con un'auto mentre era in sella a uno scooter di Poste Italiane per smistare la corrispondenza.

La ragazza, classe 1993 e residente a Cantù, è stata trasportata con l'elisoccorso partito da Milano all'ospedale San Gerardo di Monza nel reparto di Neurorianimazione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno questa mattina: Ambra non ce l'ha fatta e purtroppo è deceduta intorno alle 10. Quella della giovane postina è un'altra tragedia sul lavoro.

Le dinamiche dell'incidente saranno definite dalla polizia Locale di Mariano che si era recata sul posto per i rilievi. Immediati sono stati anche i soccorsi del 118 date le condizioni molto gravi in cui versava la giovane: l'elisoccorso è arrivato in codice rosso da Milano e ha portato Ambra all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata immediatamente ricoverata. Giunti sul posto anche un'automedica e la Croce Bianca di Mariano. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.