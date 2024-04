La ragazza palpeggiata nelle parti intime mentre cammina per strada

Una ragazza di 22 anni è stata molestata a Milano, sul cavalcavia Buccari (zona Ortica), nella serata di domenica 7 aprile. La giovane è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso della clinica Mangiagalli e la polizia è al lavoro per dare un'identità e un nome al molestatore. Tutto è successo intorno alle 22.30, come appreso da MilanoToday.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la ragazza stesse camminando sul cavalcavia quando un uomo si è avvicinato palpeggiandola nelle parti intime. La 22enne ha evitato il peggio richiamando l'attenzione di alcuni passanti, atteggiamento in seguito al quale l'aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i poliziotti della questura di Milano.

La ragazza è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso della Mangiagalli, struttura in cui viene garantito supporto psicologico alle donne vittime di violenza.