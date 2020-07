Tragedia in vacanza, 18enne italiana muore in un incidente stradale in Grecia

Una 18enne di Perugia è morta in un incidente stradale durante una vacanza in Grecia.

La giovane si trovava a Mykonos insieme ad alcuni amici e compagni di scuola per festeggiare la maturità, conseguita qualche settimana fa in un liceo di Perugia. La comitiva avrebbe dovuto lasciare la Grecia oggi, per quello sarebbe dovuto essere l'ultimo giorno di vacanza.

Secondo una prima ricostruzione, la 18enne e i suoi amici avevano affittato un'auto per girare l'isola. Per cause ancora in corso di accertamento la vettura su cui si trovava la ragazza è precipitata in una scarpata. Inutile per la 18enne il trasporto all'ospedale di Mykonos, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre un'amica che era con lei è rimasta ferita. I familiari della 18enne sono stati avvertiti dalle autorità italiane e sono partiti subito alla volta della Grecia.

La polizia di Mykonos sta conducendo un'indagine preliminare mentre sul caso è in corso la compilazione di un fascicolo, scrive il sito Cyclades24, che ha riferito i dettagli della tragedia avvenuta lungo la strada provinciale Agios Stefanos-Fanari.