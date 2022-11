La ragazza rimasta chiusa dentro una pizzeria: "Parlavo al cellulare, poi il panico"

È rimasta chiusa in una pizzeria ed è stata liberata dai carabinieri. Una ragazza di 18 anni non ha fatto in tempo ad uscire mentre si spegnevano le luci e si abbassavano le saracinesche: impegnata in una conversazione telefonica, non si sarebbe accorta che il locale stava chiudendo. È stato necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri e dei vigili del fuoco lunedì 14 novembre, verso le ore 15.30, per liberare la giovane italiana rimasta chiusa all'interno di una pizzeria di Pistoia. La segnalazione è arrivata al centralino del 112 e immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri, supportati anche da una squadra dei vigili del fuoco. Il timore era che la ragazza, fortemente spaventata, potesse accusare un malore.

Contestualmente all'intervento, gli operatori della centrale operativa hanno avviato le ricerche del titolare dell'esercizio commerciale, provando a contattarlo telefonicamente e presso l'abituale residenza, senza successo. Dopo circa un'ora, quando tutto era pronto per forzare la porta d'ingresso della pizzeria e liberare la cliente, le squadre di soccorso sul posto sono riuscite a contattare un condòmino del palazzo dove ha sede la pizzeria, custode di una copia delle chiavi di una porta secondaria del negozio, riuscendo finalmente così a liberare la sfortunata cliente.

La ragazza, spaventata ma in buone condizioni di salute, è stata identificata e poi sentita dai militari. Dopo aver consumato un trancio di pizza e una bibita, la malcapitata ha raccontato di aver avviato una conversazione telefonica al proprio cellulare stando seduta ad un tavolino nella parte esterna della pizzeria, per poi avviarsi tranquillamente all'uscita e imbattersi nell'amara sorpresa, ovvero la porta del locale chiusa a chiave e le saracinesche abbassate. La ragazza ha ammesso di essere stata distratta dall'uso del cellulare. Ma tutto è bene quel che finisce bene.