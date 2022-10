Ridotta in schiavitù e abusata: indagati i genitori affidatari

Poteva essere l?inizio di una nuova vita ed invece è stato l?inizio di un incubo. Una ragazza ha accusato i genitori affidatari di averla segregata in casa e ridotta in schiavitù, denunciando di aver subito anche abusi sessuali da parte del padre. E? successo circa una decina di anni fa a Milano. Per la coppia di genitori affidatari è stato disposto l?obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La vittima, all?epoca maggiorenne, aveva in passato già denunciato i genitori affidatari raccontando di violenze subite durante riti satanici, ma non era stata ritenuta credibile. Accertamenti successivi, invece, hanno portato alla misura cautelare.