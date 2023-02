Ragazza stuprata in un vicolo: trovata ferita e in stato di choc

È stata trovata in un vicolo ferita e in stato di choc. Secondo le prima informazioni, la vittima - una ragazza di 28 anni - sarebbe stata abusata sessualmente da un uomo che non è stato ancora identificato. I fatti sono avvenuti nel centro storico di Genova. La donna è stata soccorsa nei pressi di piazza della Meridiana da un amico che poi ha avvisato il 118. È stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove sarebbero state riscontrate lesioni compatibili con una violenza sessuale. I sanitari hanno informato del caso la polizia che ora si sta occupando delle indagini. Gli agenti sarebbero sulle tracce di un cittadino straniero dedito allo spaccio di stupefacenti.