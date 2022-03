Studentessa avvicinata con la scusa di una sigaretta e stuprata

Avrebbe avvicinato una ragazza che aspettava il tram con la scusa di una sigaretta e poi avrebbe abusato di lei sessualmente. Con questa accusa, i carabinieri di Milano hanno arrestato un 29enne marocchino. La violenza, ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni, sarebbe avvenuta in zona Bocconi tra il 5 e il 6 febbraio scorso. L'episodio è stato reso noto solo oggi, 23 marzo, quando sono scattate le manette per il presunto aggressore. Provvidenziale per la ventenne l'intervento di una coppia di passanti, intervenuti in suo aiuto.

La coppia ha portato a casa la ragazza che, una volta al sicuro, ha raccontato loro quanto aveva vissuto. Da qui i controlli in ospedale e la denuncia ai carabinieri. L'arrestato - secondo il racconto della vittima - si sarebbe avvicinato a lei mentre aspettava da sola alle 3 di notte il tram. Con la scusa di fumarsi una sigaretta insieme l'avrebbe convinta a seguirlo in posto più appartato. Approfittando del buio l'avrebbe spinta sul cofano di un'auto per poi aggredirla. Con l'arrivo della coppia di fidanzati, l'aggressore si è dileguato. Fondamentali sono state le descrizioni dei testimoni che ricordavano bene l'abbigliamento del 29enne, che aveva dei precedenti ed era schedato. In poche ore i carabinieri hanno individuato alcune persone compatibili con la descrizione dell'aggressore, a casa l'uomo aveva ancora gli abiti che portava la sera degli abusi sessuali. Inizialmente lasciato andare per assenza dei necessari elementi indiziari, è stato poi rintracciato in un parco pubblico e adesso è nel carcere di San Vittore.