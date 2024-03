Una 19enne è stata travolta e uccisa da un treno

Sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica del drammatico incidente nel quale nella sera di venerdì 15 marzo una ragazza di 19 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno nel Novarese. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la ferrovia costeggia il parcheggio di un frequentato locale a Fontaneto d'Agogna in provincia di Novara.

La giovane era residente in zona, ed era molto conosciuta, tant'è che sul luogo del tragico incidente si è radunata una folla di giovani amici e conoscenti della ragazza morta.

La morte della giovane ha profondamente turbato le piccole comunità di Fontaneto e di Cressa, il paese vicino. Qui, solo 24 ore prima, un altro giovane di 24 anni è stato trovato morto in casa, stroncato da un arresto cardiaco. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia.