Ragazza trovata a piedi sulla tangenziale: possibile vittima di abusi sessuali

Una ragazza di 24 anni è stata trovata mentre vagava sulla tangenziale di Milano con visibili segni di un'aggressione. L'accaduto intorno alle 8 di sabato 8 ottobre all'altezza del raccorto tra tangenziale est e autostrada A1.

Sul posto sono accorsi 118 e polizia stradale. La giovane è stata soccorsa per alcuni ematomi ed ecchimosi a collo, petto e braccia. Quando è stata individuata stava camminando da solo a bordo strada, in direzione sud.

In corso gli accertamenti della polizia per capire meglio cosa è accaduto alla 24enne, che avrebbe ricordi solo molto parziali. Tra le ipotesi anche quella che possa essere stata vittima di un'aggressione a sfondo sessuale. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano, dove verranno effettuati esami per verificare se ha subito abusi.