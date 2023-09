La ragazza che gira un video porno nella piscina dell'hotel: il proprietario scopre tutto

Dopo aver prenotato una camera in un hotel con vista sul lago di Como, un'influencer ha deciso di sfruttare il suo soggiorno e il panorama mozzafiato per realizzare un video hard da pubblicare su OnlyFans, la piattaforma diventata famosa per i contenuti di intrattenimento e "piccanti" a pagamento. Peccato che non abbia avvisato la struttura, secondo le accuse. Il video, che come riporta Il Giorno dura circa 12 minuti, è diventato virale e adesso la donna è stata denunciata e rischia di pagare un costoso risarcimento per il danno d'immagine causato all'albergo. La registrazione in hotel risale al 2022, ma solo negli ultimi giorni è iniziata a circolare.

Il fatto è avvenuto in una struttura ricettiva in provincia di Lecco. L'influencer, che è molto conosciuta su OnlyFans per i contenuti che propone ai suoi abbonati, si sarebbe fatta raggiungere in hotel da due uomini: insieme a loro avrebbe registrato un filmino amatoriale hard tra la sua camera e la piscina panoramica esterna dell'hotel, con idromassaggio, aperta a tutti gli ospiti. E poi lo avrebbe pubblicato tra i contenuti a pagamento della piattaforma. Il video ha iniziato a girare da uno smartphone all'altro, anche fuori da OnlyFans, fino a quando qualcuno non ha avvisato i responsabili dell'hotel.

"Non sapevamo niente, nessuno ci ha mai chiesto l'autorizzazione né l'avremmo mai concessa", hanno fatto sapere dall'albergo a quattro stelle, che è tra i più rinomati della zona. I responsabili della struttura hanno intimato all'influencer di cancellare il video, ma ormai il danno è fatto. Infatti, nonostante il filmato sia stato rimosso dalla piattaforma, continua a girare su altri canali. Per questo i responsabili dell'hotel si sono rivolti a un legale, che ora dovrà tutelare i loro interessi: "Ci siamo affidati a un avvocato per chiederle i danni d'immagine. Sebbene il video sia stato rimosso, ormai è in rete".

