Ragazza pedinata e stuprata: aggressore incastrato dalle telecamere

Avrebbe pedinato una ragazza per poi bloccarla nell'androne di uno stabile a Bari e abusare di lei. Sarebbe però fuggito per la reazione della vittima e l'intervento di alcuni passanti. Con questa accusa la polizia ha arrestato un ragazzo nigeriano di 28 anni, con precedenti penali, con l'accusa di violenza sessuale. Le manette sono scattate a distanza di alcuni mesi dai fatti, avvenuti lo scorso 22 aprile.

Determinante per le indagini l'analisi delle immagini delle telecamere cittadine. Secondo l'accusa il 28enne avrebbe individuato la sua giovane vittima tra le vie del centro cittadino, poi l'avrebbe pedinata fino al luogo dove sarebbe stata consumata la violenza sessuale. Avrebbe bloccato la giovane per poi palpeggiarla sui glutei e sulla schiena. In casa dell'indagato sono stati anche trovati i vestiti indossati al momento dell'aggressione.

