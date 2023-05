Spinge la collega ventenne in uno sgabuzzino e la violenta

Il collega sessantenne la spingeva in uno sgabuzzino e poi abusava di lei. A piombare nell'incubo una ragazza di 21 anni, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e adesso l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. In manette un 66enne.

Come riporta QuiComo, i due lavoravano in un centro commerciale e le violenze si sarebbero consumate in un piccolo locale di servizio durante l'orario di lavoro.

Secondo l'accusa l'uomo costringeva la ragazza a consumare atti sessuali e, in un caso, l'avrebbe costretta ad avere un rapporto completo. I carabinieri, dunque, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare. Il 66enne si trova adesso agli arresti domiciliari e ha parzialmente ammesso le proprie responsabilità.