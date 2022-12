Ragazza di 19 anni stuprata in un garage, salvata dalla polizia

Una ragazza di 19 anni è stata attirata con l'inganno in un garage, spinta per terra e violentata da un 27enne. È successo a Verona. A salvare la giovane sono stati i poliziotti, arrivati nel box quando era ancora prigioniera del suo aguzzino. Il 27enne, di origine colombiana, è stato arrestato, mentre la giovane è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Tutto è accaduto lunedì mattina. Come si legge su VeronaSera, un residente ha chiamato la polizia segnalando di avere visto un uomo e una donna introdursi nell’area dei garage del suo condominio. Quando gli agenti hanno fatto irruzione, la violenza si stava consumando. Uscendo dal garage, il 27enne ha intimato alla ragazza di restare in silenzio. Arrestato, è stato poi condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due ragazzi avevano trascorso la nottata insieme in un locale con amici in comune. La mattina lui l'ha portata nel garage. La 19enne, insospettita, avrebbe più volte detto di volere andare via ma a quel punto sarebbe scattata la violenza. Dopo l'arresto, il 27enne è stato trovato in possesso del telefono della vittima ed è accusato di averlo sottratto alla ragazza una volta raggiunto il garage.