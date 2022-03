Sequestrano una ragazza e la violentano: fermati tre uomini

Sono accusati di aver sequestrato e violentato in gruppo una ragazza di 18 anni originaria della Costa d'Avorio. Per questo tre cittadini albanesi sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Perugia.

Le indagini - è quel che si legge in una nota - sono state avviate dopo l'intervento d'emergenza eseguito alla periferia del capoluogo umbro, in Strada del Pantano. La ragazza che aveva chiamato era riversa a terra, molto scossa, in lacrime, con a fianco un coltello da cucina. La giovane è stata subito portata da personale del 118 al pronto soccorso e poi ricoverata nel reparto di ginecologia e ostetricia.

Gli investigatori, a partire dal suo racconto, sono riusciti in breve a ricostruire quanto accaduto. La vicenda inizia con l'offerta per la ragazza di un viaggio a Firenze, dal luogo dove lei vive, in provincia di Arezzo. L'uomo, che conosceva tempo addietro, passa a prenderla e qui comincia l'incubo. Senza un motivo viene portata in una frazione di Perugia, Zona del Pantano e qui fatta incontrare ad altri due albanesi. Qui la donna, privata della sua libertà - spiegano gli inquirenti - è stata costretta ad ingerire alcolici in quantità e ad assumere ripetutamente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Poi la vittima è stata condotta in camera da letto, spogliata nuda e violentata a turno da due degli aguzzini. Ad un certo punto la donna ha trovato un piccolo coltello e cercato di fuggire. Ma è stata subito disarmata e riportata all`interno dell'abitazione. Solo dopo, approfittando di un attimo di distrazione dei suoi carcerieri, la ragazza è riuscita a scappare, chiedendo l'intervento delle forze dell`ordine.

A quel punto gli albanesi si accorgono che la donna era al telefono per chiedere aiuto e provano a scappare usando un`autovettura. Gli investigatori della Polizia grazie a perquisizioni, sequestri, ascolto di testimoni sono riusciti ad identificare i tre soggetti ritenuti coinvolti nella vicenda. Per tutto questo, alla luce degli elementi di prova - si sottolinea - sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

I tre soggetti, dopo le formalità, sono stati portati nel carcere di Capanne. In sede di convalida il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti i gravi indizi e disposto gli arresti domiciliari per due dei soggetti indagati, e l'applicazione congiunta dell'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il terzo.