La denuncia di una ventenne: "Sono stata violentata da tre ragazzi"

Una ragazza in balìa di tre giovani, appena conosciuti, e loro che abusano di lei. Un incubo, quello denunciato da una ventenne di Milano che si è rivolta alle forze dell'ordine raccontando di avere subito una violenza sessuale di gruppo a Rimini.

Come racconta Tommaso Torri su RiminiToday, la giovane si è presentata nella caserma dei carabinieri e ha ripercorso il suo calvario. I militari hanno avviato le indagini e la giovane è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda ma, da quanto emerso, la violenza sessuale sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì. La presunta vittima avrebbe infatti dichiarato di aver conosciuto tre coetanei con i quali sarebbe andata in un appartamento. Qui sarebbe avvenuto lo stupro. Dopo alcune ore, intorno alla mezzanotte, la ragazza ha chiesto aiuto ai carabinieri. Adesso il racconto è al vaglio degli inquirenti, lavorano per trovare riscontri e identificare i ragazzi che avrebbero abusato della ventenne.

La vicenda è quindi tutta da ricostruire. Una storia di brutalità arriva anche da Palermo, dove una ragazza è stata violentata a turno da sette giovani. Violenze finite anche in un video e sono scattati degli arresti. "Gridavo basta, loro ridevano e continuavano...", le parole della giovane.

