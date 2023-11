Ragazza violentata da due amici: attirata in trappola con la scusa della spaghettata

Una giovane donna di 22 anni aveva trascorso una serata a Sassari con due amici, in una birreria. Poi aveva accettato l'invito a casa di uno di loro per una spaghettata. Invece era iniziata una notte da incubo: era stata stuprata. Il processo si celebra in questi giorni in tribunale di Sassari: come racconta l'Unione Sarda, è quasi giunto alle battute conclusive.

La giovane tentò di respingerli e di allontanarli. I giovani la minacciarono pesantemente: "Se non fai quello che ti diciamo vedrai che cosa ti succede". Le violenze sessuali sarebbero proseguite a lungo. Quando la ragazza riuscì ad allontanarsi, sin recò dalle fore dell'ordine per denunciare. I fatti risalgono all’estate del 2021.

