Trovata priva di sensi sulla spiaggia, la denuncia choc di una 19enne: "Sono stata violentata"

"Sono stata violentata". È quanto ha denunciato alle forze dell’ordine una ragazza romana di 19 anni soccorso lunedì mattina a Fregene, località balneare a poca distanza dalla Capitale, dopo aver passato la serata con le amiche in un locale sulla spiaggia.

Secondo la denuncia della vittima, dopo qualche drink bevuto in compagnia, la giovane ha conosciuto un ragazzo con cui poi si sarebbe allontanata. Una ricostruzione confermata ai militari anche da alcuni testimoni e dagli amici della ragazza.

I due si sarebbero scambiati baci e qualche effussione, poi il vuoto. La ragazza è stata trovata la mattina seguente priva di sensi ed ubriaca sulla spiaggia. Trasportata all'ospedale Grassi di Ostia, dopo essere stata dimessa la 19enne è andata dai carabinieri per denunciare di essere stata vittima di violenza sessuale.

Sul caso indagano i militari della Compagnia di Ostia. Ascoltati i testimoni, i militari stanno lavorando per dare un nome e un volto al ragazzo con il quale la 19enne si è appartata in spiaggia prima di perdere i sensi. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.