Ragazza violentata a pochi passi dalla stazione

Violentata da un uomo che, apparentemente, le aveva offerto aiuto. E' l'incubo vissuto da una ragazza di 25 anni a Bologna, nei pressi della stazione. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato per violenza sessuale un cittadino senegalese di circa 40 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia. E' stato identificato anche grazie alle immagini registrate da alcune telecamere.

La ragazza, secondo quanto ricostruito, non vive a Bologna. Era in città con un'amica. Dopo aver trascorso la domenica in centro, avevano deciso di passare la notte dormendo in macchina e il giorno dopo fare ritorno a casa. Al risveglio, la giovane si è accorta di essere da sola e si è diretta a piedi verso la stazione, nella speranza di ritrovare l'amica. Lungo il tragitto avrebbe incontrato il senegalese che si sarebbe offerto di accompagnarla. L'uomo invece l'avrebbe condotta in un'area isolata. Qui la violenza.

La ragazza è riuscita a raggiungere la stazione e ritrovare l'amica e insieme hanno chiesto aiuto alla Polfer. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine come frequentatore della zona, è stato rintracciato quasi subito nella vicina piazza XX Settembre, anche grazie all'intervento dei militari dell'Esercito che presidiano lo scalo ferroviario e in collaborazione con i colleghi della squadra Mobile. Sono in corso accertamenti sul telefono dell'aggressore, dove potrebbero esserci elementi utili a ricostruire i fatti.