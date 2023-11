Ragazza violentata in strada da due uomini, l'allarme dato dai passanti

Ancora una ragazza vittima di abusi sessuali. Siamo a Bologna, la violenza si è consumata nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre via dell'Unione, zona universitaria.

Come riporta la stampa locale l'allarme è scattato intorno alle 2.30 quando una coppia ha notato una ragazza, quasi incosciente, quasi sorretta da due stranieri. Hanno chiamato la polizia e quando gli agenti sono arrivati si stava consumando la violenza. La vittima è stata portata in ospedale, mentre un 25enne gambiano è stato fermato e si cerca il complice.

In città - come riporta BolognaToday - sono state 219 le violenze sessuali nei primi sei mesi del 2023, di cui 15 ai danni di minori (fonte classifica della criminalità de Il Sole 24 Ore). Un dato che non stupisce chi si occupa tutto l'anno di accoglienza a donne vittime di stupri e molestie: "Quello che leggiamo nella classifica non è un dato nuovo per noi. - spiega Giulia Nanni, operatrice antiviolenza e socia di Casa delle donne per non subire violenza - Dobbiamo considerare che una caratteristica di Bologna è la capacità di fare emergere il fenomeno più che l'essere una città dove si consumano più violenze sessuali. Inoltre il codice rosso attivato dal 2019 sta facilitando le denunce".

