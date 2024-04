La ragazza stuprata da uno sconosciuto nell'androne di un palazzo

Una ragazza di 29 anni ha denunciato di essere stata violentata da uno sconosciuto a Torino, nella notte di martedì 16 aprile. Un uomo l'ha spinta in un portone di un palazzo in corso Racconigi e ha abusato di lei, secondo la sua denuncia. Un passante l'ha trovata in stato di shock in strada, alla fermata dei mezzi pubblici al civico 143, e ha chiamato subito il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l'aggressore era già scappato. La 29enne, italiana, è stata subito trasportata in ospedale in ambulanza: la violenza sessuale è stata confermata dai medici del Sant'Anna.

Del caso si stanno occupando i carabinieri del comando provinciale. La ragazza ha detto agli inquirenti di non conoscere l'uomo che l'ha prima inseguita e poi aggredita trascinandola nell'androne, e di ricordare solo che indossava una maglietta bianca. L'uomo non è ancora stato rintracciato: sono in corso le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.