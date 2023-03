Quattro minorenni picchiano coetanea e pubblicano video in rete: denunciati

Un’aggressione violenta, di quattro minorenni ai danni di un’altra giovanissima ragazza, ripresa interamente con il cellulare e poi diventata virale tramite Whatsapp. Succede a Comacchio, in provincia di Ferrara: una vicenda dai contorni inquietanti quella che si sono trovati per le mani i carabinieri. Come riporta FerraraToday, la storia è terminata con la denuncia per quattro giovani - tre femmine e un maschio, tutti di età compresa tra i 12 e i 15 anni - al tribunale dei minori di Bologna.

L'agguato violento

L’aggressione in questione è avvenuta sabato 18 marzo nei pressi di un centro commerciale di Comacchio: la vittima, una 13enne residente in provincia di Parma, è stata prima afferrata per i capelli e poi colpita dal ‘branco’ con una serie ripetuta di calci. Il tutto, come detto, sotto l’occhio della telecamera degli smartphone. Poi le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web.

I fatti hanno creato grande allarme nell’intera comunità locale e nei genitori della giovanissima vittima, che hanno da subito stigmatizzato pubblicamente quanto accaduto, cercando aiuto per identificare gli aggressori e chiedendone poi la punizione. I militari della località costiera, visionate le immagini, in pochi giorni hanno individuato il gruppo di minorenni.

Ora, come detto, le posizioni dei quattro presunti responsabili sarà valutata dalla Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni del capoluogo felsineo. “L’impegno dell’Arma estense sul fronte del contrasto alle azioni illecite tra minori è costante – fanno sapere gli stessi carabinieri -, analogamente alle campagne di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole della provincia. L’invito ai cittadini ed alle famiglie è quello di denunciare ai sempre tali episodi, al fine di consentire rapidi interventi onde evitare il dilagare del fenomeno”.

