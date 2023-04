I tre studenti universitari che corrono nudi e si picchiano nel parco

Probabilmente volevano festeggiare una ricorrenza o un esame universitario passato con un voto decisamente alto. O, forse, più semplicemente fare una bravata. Fatto sta che ieri pomeriggio, lunedì 24 aprile, attorno alle 16, tre studenti universitari hanno iniziato a correre completamente nudi per il parco di Stupinigi, a Nichelino (Torino). I tre (tutti di origini francesi e di età compresa tra i 24 e i 26 anni) avrebbero anche assunto della droga - al momento non è chiaro quale tipologia, anche se per i carabinieri di Nichelino potrebbe essere Lsd -, portandoli a non essere più padroni delle loro azioni. A tal punto che la corsa si è spostata quasi sul ciglio della strada, in direzione di Orbassano e di Tetti Valfrè, dove anche ieri il traffico di mezzi era intenso nonostante il ponte. Rischiando anche la vita.

Sono stati gli stessi automobilisti a richiedere l'intervento dei mezzi di soccorso, componendo il numero unico di emergenza: "Ci sono dei ragazzi che corrono nudi nel parco di Stupinigi. Forse inizieranno a correre sulla strada". Da una prima ricostruzione dei fatti i tre, anche per via della droga, sarebbero anche venuti alle mani, picchiandosi fra di loro. All'arrivo del personale sanitario 118 della Croce rossa italiana, uno di loro era in stato di semi incoscienza dentro a un canale. E, particolare non di poco conto e che avalla la tesi dei militari, con il volto tumefatto.

Gli universitari sono stati poi portati in ospedale, dove sono stati sottoposti a tutti i controlli di rito, compresi gli esami del sangue: verranno sentiti dai militari nelle prossime ore, quando saranno decisamente più lucidi.