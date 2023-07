I ragazzi che sfrecciano in strada sui pattini aggrappati a un'auto

In strada, sui pattini, aggrappati a un'auto in corsa. Questa la bravata di tre ragazzi a Torino. Le loro "acrobazie" sono state immortalate da altri automobilisti e il video è diventato virale.

La scena è ripresa con il cellulare e pubblicata sabato 8 luglio sulla pagina "Welcome to favelas". Il video in poche ore è diventato virale. Lo sfondo è uno dei viali di Torino. Si vedono tre ragazzi, tutti con i pattini a rotelle. Il primo si aggrappa al finestrino di una macchina e si lascia trainare, gli altri due si ancorano al primo formando una sorta di trenino. Una bravata ad alto tasso di rischio.

