Il mistero dei due ragazzi trovati svenuti a terra oltre il guardrail dell'autostrada

Una storia ancora da chiarire e fortunatamente a lieto fine. Due giovani sono stati salvati mentre si trovavano riversi a terra oltre il guardrail dell'autostrada Pedemontana Lombarda, nel tratto conosciuto come "tangenziale di Como", nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 aprile. Rischiavano di finire in ipotermia. Cosa ci facessero su quel tratto autostradale è ancora un mistero. A vedere i due ragazzi sono stati gli addetti della manutenzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda che, come riporta La Provincia, stavano verificando la carreggiata in direzione di Villa Guardia. Pochi minuti ancora e con ogni probabilità i due sarebbero morti di freddo.

I soccorsi, numerosi, sono scattati in codice rosso: per soccorrere i due ragazzi è decollato anche l'elisoccorso da Como Villa Guardia. Sul posto sono intervenute anche tre ambulanze e l'auto medica. bImportantissima anche la presenza della polizia stradale che ha lanciato l'allarme. Si sa solo, al momento, che i due svizzeri, un uomo e una donna entrambi 29enni, erano a piedi e potrebbero ave raggiunto quel punto sia dai campi che camminando lungo l'autostrada. Sono stati portati all'ospedale Sant'Anna dove sono stati ricoverati.