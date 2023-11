Ragazzina di 15 anni pestata e minacciata con un coltello da due coetanee

Due contro una. Una ragazzina, che frequenta una scuola superiore milanese, è stata aggredita da due coetanee e una di loro ha anche usato un coltello per minacciarla. È intervenuta la polizia che ha arrestato la ragazzina armata (per resistenza) e denunciato l'altra giovanissima.

Il caos si è scatenato il 21 novembre in via padre Salerio. La vittima è stata aggredita a calci e pugni da due coetanee, ma non compagne di classe, pare per questioni di natura sentimentale. L'intervento di alcuni operatori scolastici ha permesso alla studentessa di rifugiarsi a scuola. I medici hanno riscontrato escoriazioni ed ecchimosi. Gli stessi operatori hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno rintracciato le due ragazzine, entrambe con precedenti per violenze e appartenenza a una gang. Una delle due ha insultato i poliziotti, sputando anche in faccia a uno di loro.

Continua a leggere su Today.it...