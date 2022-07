Riprende una ragazzina di 13 anni mentre fa la doccia: rischia il linciaggio

Con il cellulare ha filmato una ragazzina di 13 anni mentre era intenta a farsi la doccia. L'inquietante episodio è avvenuto in un camping di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Il responsabile è un uomo residente a Frosinone che si trovava nella stessa struttura dove la minorenne era in vacanza con la famiglia.

È stata la stessa ragazza ad accorgersi che l'uomo la stava guardando e riprendendo con il cellulare, e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei genitori e di altri turisti presenti che lo hanno bloccato. Per il suo gesto l'uomo ha rischiato il linciaggio, ma sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dalla famiglia della giovane, che lo hanno prelevato sequestrandogli il cellulare.

Le indagini sull'episodio al momento sono in corso.