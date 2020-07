Tenta di violentare 15enne nell'androne di un palazzo: "Ero ubriaco, cercavo un bagno"

Pomeriggio da incubo per una ragazzina di 15 anni vittima di una tentata violenza sessuale nel quartiere Portuense, a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 28 anni, cittadini somalo, già processato e condannato in direttissima a 4 anni e 4 mesi di reclusione.

I fatti si sono consumati due giorni fa. Secondo la ricostruzione l'uomo era in un bar poco distante dal palazzo in cui abita l'adolescente. Aveva bevuto e quando ha visto passare la giovane le è andato dietro. La ragazza è stata inseguita per le scale e solo le urla l'hanno salvata.

Il titolare del bar, vista parte della scena, aveva appena chiamato la polizia, perché l'uomo stava già dando fastidio. Per l'imputato, arrestato, processato e condannato a 4 anni e 4 mesi, il pm Francesco Cascini ne aveva chiesti 6.

Secondo quanto si apprende l'uomo, che ha un permesso di soggiorno umanitario ed è rifugiato politico, si è difeso dicendo che era ubriaco ed era entrato nel palazzo per cercare un bagno.