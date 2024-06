Ragazzina palpeggiata in ascensore, poi gli atti osceni in paese: preso il (presunto) maniaco

Dopo aver seguito la sua vittima fin dentro l'ascensore di casa, aveva cercato di palpeggiarla e abusare di lei. La ragazzina era riuscita a salvarsi scappando in casa e chiedendo aiuto. Un ragazzo di 19 anni, italiano, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con le accuse di tentata violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. Lo scorso 7 maggio, stando a quanto ricostruito dai militari, il 19enne aveva cercato di violentare una studentessa 17enne nel condominio in cui lei vive con la famiglia a Corbetta, comune della città metropolitana di Milano.

Il presunto maniaco, a bordo di una bicicletta, aveva seguito la vittima ed era riuscito da entrare prima nel condominio e poi nell'ascensore, dov'erano avvenute le molestie. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza comunali, gli investigatori sono risaliti all'aggressore, che è poi stato riconosciuto dalla ragazzina.

Nei giorni successivi, sempre secondo le indagini, il ragazzo in un paio di occasioni avrebbe compiuto atti osceni in giro per il paese, sempre muovendosi in sella alla sua bicicletta. Per lui, che ha precedenti sempre per atti osceni, sono ora scattate le manette.