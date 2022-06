Ragazzina di 14 anni abusata alla fermata del tram da un 50enne

Ha fatto finta di sedersi accanto a lei come se dovesse aspettare il tram. Poi, in un attimo, ha allungato le mani e ha abusato di quella ragazzina che, nonostante tutto, ha trovato la forza di reagire. E, insieme a un testimone, di far finire in manette il suo aggressore. Un uomo di 50 anni, un cittadino marocchino con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolare in Italia, è stato arrestato ieri pomeriggio, mercoledì 8 giugno, a Milano con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, tutto è accaduto verso le 18.30 in corso 22 marzo. Lì, l'uomo si sarebbe avvicinato alla fermata del tram Atm e si sarebbe seduto accanto alla giovanissima, che era in attesa del mezzo. Improvvisamente avrebbe iniziato a palpeggiare con violenza la vittima, che ha urlato e chiesto aiuto, attirando l'attenzione di un secondo uomo che era poco distante. Lo stesso testimone si è messo sulle tracce dell'aggressore ed è riuscito a raggiungerlo proprio mentre passava in strada un'auto dei carabinieri.

Notata la scena, i militari si sono fermati e sono subito finiti nel mirino del 50enne, che è quindi stato immobilizzato e bloccato. Dopo aver ricostruito l'accaduto, i carabinieri hanno dichiarato in arresto l'uomo, che deve rispondere anche dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Per lui si sono aperte le porte del carcere San Vittore, mentre la giovane vittima è stata riaffidata al papà.