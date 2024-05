"Aiuto, c'è un uomo che mi tocca". Ragazzina scappa e fa arrestare un anziano

Avrebbe palpeggiato una ragazzina di 11 anni all'uscita della scuola. La polizia di Barletta ha arrestato un 72enne con l'accusa di violenza sessuale ai danni di minorenne.

Ad allertare gli agenti è stata la stessa giovane. Terrorizzata, ha raccontato di un anziano che le avrebbe toccato il sedere. Dagli accertamenti è che l'uomo aveva l'abitudine di sostare nei pressi di un istituto scolastico cittadino. Ogni mattina avrebbe chiesto alla piccola un bacio sulla guancia. In una di queste occasioni non si sarebbe limitato a chiedere un bacio, ma l'avrebbe anche palpeggiata. La ragazzina è scappata e si è rifugiata in un negozio ed è scattato l'allarme.