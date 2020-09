Precipita mentre passeggia in montagna con gli amici: morta ragazzina di 17 anni

Dramma sul monte Resegone, nel Lecchese, dove una ragazzina di 17 anni di Milano è morta dopo un incidente. La tragedia si è consumata nella zona del canalone Comera. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava salendo verso la vetta della montagna insieme ad altri tre amici quando - per cause ancora non chiare - avrebbe perso l'equilibrio precipitando e finendo per schiantarsi contro alcuni alberi.

Nell'impatto, molto violento, la ragazzina ha riportato delle gravissime lesioni interne. Raggiunta da una squadra del soccorso alpino e dai medici del 118, la vittima è stata stabilizzata e trasportata in condizioni gravi all'ospedale Manzoni di Lecco: i medici l'hanno operata e ricoverata in terapia intensiva, ma nella notte non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre ragazzi che erano insieme a lei hanno raccontato ai soccorritori di aver sentito l'urlo della ragazza, che in quel momento chiudeva il gruppo. Sono stati loro stessi a dare l'allarme.