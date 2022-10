Ragazzina di 13 anni palpeggiata in metro davanti al papà (che dà l'allarme)

Violenza sessuale in metro a Milano. A subire le molestie, avvenute all'interno di un vagone della metropolitana M3 nella stazione Duomo, è stata una ragazzina di soli 13 anni che si trovava lì in compagnia del papà.

Tutto è accaduto intorno alle 9 di domenica all’interno di un treno che stava procedendo da Rogoredo verso San Donato, come riferito dalla questura di Milano. La ragazzina si trovava di fianco al padre quando è stata avvicinata da un italiano di 27 anni che avrebbe allungato le mani e palpato il sedere della 13enne. Il padre della ragazzina (52 anni) ha lanciato l'allarme e avvisato la security di Atm che ha bloccato il giovane fino all’arrivo della polizia. Per il 27enne sono scattate le manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Ma non è tutto. Nella mattinata di lunedì 24 ottobre, riferisce MilanoToday, sempre su un treno della M3 nella fermata di Duomo, gli agenti in borghese della polmetro hanno arrestato per lo stesso reato un italiano di 30 anni che aveva molestato una ragazza 24enne. Anche il 30enne è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.