Il branco contro una tredicenne: calci e pugni all'ingresso di scuola

Picchiata da tre bulli che l'hanno aspettata davanti all'ingresso di una scuola media ad Ardea, vicino Roma, e l'hanno presa a calci e pugni. Vittima del branco, come racconta RomaToday, una ragazzina di 13 anni. L'episodio è accaduto ieri, giovedì 17 febbraio, alle 8.30 in un parcheggio non lontano dal cancello d'ingresso dell'istituto. L'adolescente è stata portata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato ferite guaribili in cinque giorni.

Il padre della vittima si è rivolto ai carabinieri. Secondo l'uomo la figlia sarebbe vittima di atti di bullismo da parte di alcuni ragazzi, anche con offese e messaggi ingiuriosi. Due dei possibili aggressori sarebbero stati identificati dai carabinieri. La giovane vittima, invece, potrebbe essere sentita con la modalità della "audizione protetta" per far luce sulla vicenda.