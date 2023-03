Ragazzina picchiata e buttata a terra dai compagni di scuola

È finita in ospedale con una brutta botta alla testa, perché picchiata a scuola da un gruppo di bulli: è quanto successo a una studentessa di soli 13 anni che frequenta un istituto nella zona del lago di Garda. L'aggressione è avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 6 marzo. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane sarebbe intervenuta per difendere due amici, aggrediti in corridoio dal gruppetto nel corso di un cambio dell'ora.

A quel punto, sarebbe stata presa a schiaffi, tirata per i capelli e quindi spintonata a terra. Avrebbe riportato un trauma cranico: dovrà ora restare ricoverata per due giorni in osservazione. La famiglia della 13enne ha già sporto denuncia alla polizia di Stato: il gruppetto di aggressori sarebbe formato sia da maschi sia da femmine.

Non è la prima volta che avrebbe preso di mira la ragazzina: in passato era già stata vittima di insulti e ingiurie sui social, anche con falsi profili poi chiusi dalla polizia postale.