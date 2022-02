Sposa bambina per volere della mamma, dodicenne promessa al fratello del compagno

Promessa sposa a 12 anni. "Concessa" dalla madre al cognato, italiana lei e pakistano lui. Al centro della vicenda un'adolescente di Lecce e per la quale è stato necessario l'intervento di un tribunale, che mettesse la parola "fine" a quanto stava accadendo.

La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia. I fatti si svolgono tra Lecce e la Germania, dove il nucleo familiare si è trasferito anni fa per motivi di lavoro. La madre, salentina e sposata con un uomo del Pakistan (non è il padre della ragazza ndr), avrebbe promesso in sposa la figlia al fratello del compagno. ll padre della dodicenne, anche lui salentino, si è rivolto alla procura dei minorenni di Lecce. Il giudice gli ha dato ragione e ha disposto sia la sospensione della potestà genitoriale della madre sia l'allontanamento della 12enne, che ora è affidata ai nonni paterni.