La figlia scappa di casa, lui si sente male e perde i sensi

Una ragazzina di 13 anni scappa da casa e lascia un bigliettino dai toni drammatici, il padre lo trova, si sente male e sviene. Succede a Oristano, dove padre e figlia sono stati salvati dalla polizia.

Tutto accade in poco tempo. L'uomo scopre che la figlia adolescente è fuggita e gli ha lasciato una lettera nella quale spiega di intenti drammatici. Allora, allerta la polizia ma il suo cuore non regge e cade a terra privo di sensi andando in arresto cardiocircolatorio. Dopo alcune ore la ragazzina viene ritrovata in un parco di Oristano dagli agenti della polizia. La riaccompagnano a casa, ma si accorgono che il padre è per terra inerme. Gli agenti intervengono praticando le manovre salvavita in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Il padre riprende a respirare e viene affidato ai medici del 118, che lo portano all'ospedale San Martino per accertamenti.