Ragazzina vola giù dalla finestra di una scuola

Ha aspettato che i compagni si fossero allontanati, poi si è avvicinata ad una finestra ed è volata giù, nel vuoto. Choc davanti ad una scuola della provincia di Salerno, dove una 13enne avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra di una scuola media. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione dei militari, la giovane era uscita dall'istituto insieme con i compagni, ma poi è rientrata con una scusa. Approfittando dell'assenza di tutti, si sarebbe diretta nella sua classe, per poi lanciarsi nel vuoto dal secondo piano.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la giovanissima d'urgenza all’ospedale più vicino, dal quale è stata poi trasferita in un altro ospedale, a Napoli. Nell'impatto ha riportato lesioni importanti. La prognosi è riservata ma la 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire il motivo che avrebbe spinto la ragazza a compiere un gesto così estremo.