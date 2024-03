La ragazzina di 12 anni trovata morta nel suo letto, c'è un indagato

C'è un indagato nella vicenda della ragazzina di 12 anni trovata morta nel suo letto il 5 marzo scorso a Prata di Pordenone. Sotto indagine c'è il medico dell'ospedale che l'ha visitata prima della morte.

La 12enne è figlia di militari americani della Base Usaf di Aviano. Venerdì 1° marzo, durante un allenamento di football americano, si era scontrata accidentalmente con un'altra giocatrice. L'unica conseguenza sembrava un dolore al ginocchio ed era tornata a casa regolarmente. Domenica però visto il persistere del dolore, i familiari l'hanno portata in ospedale per accertamenti. Dopo analisi di routine, radiografia ed ecografia, era stata dimessa con la prescrizione di un antidolorifico e qualche giorno di riposo. Il lunedì mattina l'atroce scoperta: era morta nel suo letto. Il padre, entrato nella stanza per svegliarla, ha dato l'allarme ma era tardi.

La pm titolare del fascicolo ha nominato un collegio di consulenti tecnici che dovranno eseguire l'autopsia allo scopo di accertare tempi, cause e modalità del decesso. Si deve accertare se ci siano state omissioni o negligenze.